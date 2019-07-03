Світ готовий допомогти Україні досягти успіху - Фріланд

Міжнародна спільнота готова усіляко сприяти Україні у досягненні нею усіх далекосяжних прагнень.

Про це по завершенні першого дня конференції в Торонто щодо реформ в Україні заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цього тижня ми всі приїхали до Торонто, оскільки віддані підтримці народу України у реалізації ним прагнень стосовно майбутнього. Їх сподівання поділяють люди по всьому світу. Проведені сьогодні розмови свідчать, що разом ми спроможні втілити зміни, здатні покращити життя народу України”, - сказала Фріланд.

Її підтримала міністр міжнародного розвитку Канади Маріам Монсеф. “Канада залишається довготерміновим партнером України. Продовжуючи співпрацю в урядовому секторі та пропагуючи гендерну рівність, ми допомагаємо українцям розбудувати кращу й більш інклюзивну державу”, - зазначила Монсеф.

Як повідомлялося, 2-4 липня у Торонто проходить Третя Міжнародна конференція з питань реформ в Україні. У 2018 році подібний захід відбувся у Копенгагені, а в 2017-му - в Лондоні. Головна мета конференції - ознайомити міжнародних партнерів зі здобутками України у проведенні системних реформ, а також окреслити подальші напрямки взаємодії та практичної допомоги Україні на цьому шляху.

Для участі у конференції до Канади прибув Президент України Володимир Зеленський, велика урядова делегація на чолі із першим віце-прем’єр-міністром, а також представники неприбуткового та приватного секторів.