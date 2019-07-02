Зеленський анонсував постачання Канадою бронетехніки

Зеленський анонсував постачання Канадою бронетехніки

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленостей із Канадою щодо продовження тренувальної військової місії UNIFIER до 2022 року та постачання бронетехніки.

Про це він зазначив під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Торонто, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми зацікавлені поглибити співробітництво з Канадою у військовій сфері. Це стосується канадської військової тренувальної місії UNIFIER, яка діятиме в Україні до 2022 року. Це — вагомий внесок у зміцнення нашої обороноздатності”, - сказав Зеленський.

Крім того, президент розповів про домовленості з Канадою щодо постачання бронетехніки, а також інші домовленості, але не став уточнювати детальніше про них.

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“З приводу наших домовленостей з паном прем’єр-міністром, з Канадою, так, думаю, що ми можемо відверто про це говорити, що ми домовилися про постачання бронетехніки”, - зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 1-3 липня перебуває з робочим візитом у Канаді, місті Торонто.

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