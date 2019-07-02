Герасимов сказав, які питання можуть розглядатися на позачерговому засіданні ВР

На позачерговому засіданні Верховної Ради, яке планується 8 липня, можуть розглядатися ті питання, на підтримку яких збиралися підписи депутатів.

Про це журналістам у кулуарах парламенту заявив голова парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У тому, що стосується позачергових засідань, то на позачерговому засіданні можуть розглядатися виключно тільки ті питання, які зазначені тематикою цього позачергового засідання. Тому окрім цих двох законопроєктів, які стосуються боротьби з педофілією в Україні, жодне інше питання ми розглядати не можемо", - сказав Герасимов, відповідаючи на питання, чи можуть бути розглянуті подання Президента щодо звільнення генпрокурора та міністра закордонних справ на позачерговому засіданні ВР 8 липня.

Він уточнив, що кадрові питання Рада розгляне після прийняття Виборчого кодексу.

Як повідомляв Укрінформ, депутатська фракція «Радикальна партія» зібрала необхідні 150 підписів народних депутатів за проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради 8 липня, щоб розглянути законопроєкти щодо запровадження відкритого реєстру педофілів та щодо хімічної кастрації педофілів.

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Відповідно до частини восьмої статті 19 закону "Про Регламент Верховної Ради України", у невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями під час сесії голова ВР не пізніш як у триденний строк скликає позачергове пленарне засідання парламенту. До порядку денного такого засідання включаються лише питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання такого засідання.