Радикали зібрали підписи для позачергового засідання ВР

Фракція Радикальної партії зібрала необхідні 150 підписів за проведення позачергового пленарного засідання ВР у понеділок, 8 липня, для ухвалення законів про реєстр педофілів та про їх хімічну кастрацію.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила член фракції Валерія Заружко.

«Я можу підтвердити, що ми зібрали 156 підписів для того, щоб було скликано позачергове засідання Верховної Ради», - сказала Заружко.

За її словами, для цього є терміновий привід – «зараз в Україні відбувається епідемія згвалтування малолітніх дітей». За її словами, лише за минулий тиждень зафіксовано 12 таких випадків.

«Ми вважаємо, що це неприпустимо. У зв’язку з цим Радикальною партією було запропоновано два законопроекти. Один ще у 2017 році щодо запровадження відкритого реєстру педофілів, щоб батьки знали, з якого боку можна чекати небезпеку для своєї дитини і вжити якихось заходів, щоб убезпечити дітей. І другий законопроект – щодо хімічної кастрації педофілів. У нас є багато рецидивів, коли люди, відбувши покарання за згвалтування малолітніх дітей, виходять на свободу і ситуація повторюється. Саме тому ми хочемо, щоб це було припинено на законодавчому рівні. І саме тому на 8 липня ми плануємо позачергове засідання Верховної Ради, щоб все це нарешті було проголосовано і ми могли ці дуже важливі законопроекти представити українському суспільству», - уточнила народний депутат.

За словами Заружко, позачергове засідання ВР може відбутися 8 липня о 10.00.

Як повідомлялося, згідно з законодавством 150 народних депутатів мають право ініціювати позачергове засідання парламенту.