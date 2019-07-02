Українська делегація в ПАРЄ кличе Зеленського на консультації

Заступник члена постійної делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи народний депутат Борислав Береза закликає Президента України Володимира Зеленського виступити з офіційною публічною заявою щодо незмінності курсу делегації в ПАРЄ.

Про це Береза сказав з трибуни парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наші партнери, які разом з нами вийшли з останньої сесії, чекають від Президента Зеленського, політсила якого лідирує на виборах, офіційної публічної заяви про те, що майбутній курс делегації України в ПАРЄ буде незмінним. Тоді вони готові підтримувати нас і надалі, а також об’єднуватися з нами в розробці формату співпраці з Парламентською Асамблеєю", - зазначив політик.

Окрім того, за словами Берези, необхідно, щоб українська делегація провела консультації разом з Президентом України, з представниками міністерства закордонних справ і парламентом після чого напрацювала формат подальшої співпраці з ПАРЄ.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації. Документ передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання. Разом із делегацією України представники Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії заявили, що їдуть додому за консультаціями.

27 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічей з канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном порушував питання щодо неприпустимості повернення Росії до ПАРЄ, але "рішення про це було прийнято давно".

1 липня комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ до отримання висновків Венеційської комісії.

2 липня Представники Швеції в Парламентській асамблеї Ради Європи приєднались до заяви України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії.