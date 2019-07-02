Парубій відкрив Раду, депутати продовжать розгляд поправок до Виборчого кодексу

Парубій відкрив Раду, депутати продовжать розгляд поправок до Виборчого кодексу

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Укрінформ
Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання парламенту у вівторок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Засідання Верховної Ради України / Фото: ‎Тарасов Володимир. Укрінформ

"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

У сесійній залі зареєструвалися 278 народних депутатів.

Ранкове засідання розпочалося з виступів представників депутатських фракцій і груп. Далі парламентарії, згідно з порядком денним, продовжать розгляд поправок до Виборчого кодексу. Вже розглянуто понад третину поправок з більш ніж 4000.

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Також під час засідання Голова ВР нагадав, що цими днями відзначається 360-річчя Конотопської битви, коли українське козацьке військо під командуванням Івана Виговського перемогло московського ворога.

"Це велика подія і велика дата, яка нагадує нам про час українських перемог", - наголосив Парубій.

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