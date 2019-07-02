У Верховній Раді 8 липня презентують проєкт Виборчого кодексу

"Ми вже домовилися, що наступного понеділка ми зробимо велику презентацію, яку ми проведемо в конференц-залі для того, щоб переконати всіх, і наших мажоритарників, усіх, хто є противником виборчого кодексу, що кодекс з відкритими списками - це ідеальна, оптимальна виборча система для України, для майбутнього України", - сказав спікер ВР.

Парубій нагадав, що кількість поправок до Виборчого кодексу є найбільшою з усіх законопроєктів, які розглядала Рада 8 скликання. Голова ВР розраховує, що в ході обговорення усі зможуть детальніше ознайомитися з напрацюваннями комітету і робочої групи.

"Я переконаний - це не тільки обов'язок цього парламенту, це наша відповідальність перед майбутніми нашими наступниками, перед майбутніми скликання Верховної Ради. Від нас залежить, якою буде політична структура України завтра", - зазначив Парубій.

Він закликав усіх до вивчення законопроєкту і дискусій.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.

6 червня парламент розпочав розгляд проєкт Виборчого кодексу (№ 3112-1) в другому читанні.

На засіданні 20 червня депутати Верховної Ради зупинили розгляд на 1530 поправці із 4568 поданих до законопроєкту.