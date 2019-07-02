У Мінську розпочалася зустріч підгруп ТКГ

"У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні також заплановано засідання Тристоронньої контактної групи.

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Попередня зустріч відбулася 19 червня.

Фото: twitter.com/BelarusMID