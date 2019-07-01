Перед переїздом Офісу Президента комісія УДО обстежує Український дім

Європейську площу не перекриватимуть заради президентського кортежу після можливого перенесення Офісу Президента у приміщення Українського дому.

Про це заявив перший заступник начальника Управління державної охорони В'ячеслав Штучний, повідомляє пресслужба УДО.

«У мене такої інформації немає, що планується перекривати Європейську площу, бо це буде транспортний колапс. А президентський кортеж не буде заважати дорожньому руху, оскільки й зараз ми його не перекриваємо», — сказав Штучний.

Він зазначив, що в Управлінні держохорони вже сформовано комісію, яка обстежує Український дім та інші потенційні будівлі на предмет їх відповідності безпековим вимогам.

Перший заступник начальника УДО також розповів, що на сьогодні кортеж Президента мінімальний, але відповідає всім заходам безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, Офіс Президента планує переїзд в Український дім на Європейській площі у Києві.

Нині адміністрація глави держави розміщується у будівлі на вулиці Банковій.