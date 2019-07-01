Після обрання Зеленського президентом замахів на нього не було - УДО

На Президента України Володимира Зеленского, після його обрання на посаду, замахів не було.

Про це в ефірі Українського радіо розповів перший заступник начальника Управління державної охорони Вячеслав Штучний, повідомляє пресслужба УДО.

"На сьогодні з моменту обрання (на посаду Президента - ред.) замахів на життя Володимира Зеленського не було. Але, я думаю, всі громадяни відчули, що останні два тижні в нас постійно повідомляється про замінування як органів державної влади, так і закладів вищої освіти. І це велике навантаження як на державну охорону, так і на Національну поліцію та Службу безпеки України", — зазначив Штучний.

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Він додав, що служба безпеки Президента була реорганізована й зменшена на 22%, і нині триває комплектування вакантних посад. Крім того, вивчаються шляхи реформування та проведення найближчим часом організаційно-штатних змін в Управлінні державної охорони з урахуванням новітніх викликів і необхідності гарантування безпеки не лише Президента, а й інших осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, а також органів державної влади України.