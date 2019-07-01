Клімкін заявляє, що йде у політичну відпустку

"Незалежно від того, яке рішення і коли прийме Рада щодо моєї відставки, я прийняв рішення піти у відпустку - вважаю, що це буде чесно і правильно. Але не просто у відпустку, а політичну відпустку, оскільки у півсили працювати не можу, і саме зараз прийшов час будувати справжню політичну команду", - сказав Клімкін.

Він подякував усім за підтримку і розуміння, а також акцентував, що внутрішні дискусії мають нас посилювати, а Росію - послаблювати.

"Ми всі говоримо одним голосом, вимагаючи у Росії негайного і безумовного звільнення всіх наших моряків, політичних в'язнів і заручників. Але одночасно розуміємо, яку пастку нам намагалася підлаштувати Росія, - зганьбити наших моряків, удавати, що вони скоїли якийсь злочин, судити їх за російськими законами, фундаментально послабити нашу позицію щодо окупованого Криму і щодо судових позовів, за якими Росія муситиме заплатити мільярди", - наголосив Клімкін.

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Як повідомляв Укрінформ, на брифінгу 27 червня Володимир Зеленський висловив обурення тим, що міністр закордонних справ Павло Клімкін без погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

У відповідь Клімкін заявив, що Російська Федерація підготувала дипломатичну пастку для України у справі звільнення полонених моряків.