Данилюк: Ми хочемо повністю реалізувати "Мінськ"- це в наших інтересах

Повна реалізація Мінських угод, включаючи безумовну амністію бойовиків, - в інтересах України.

Про це в інтерв'ю виданню «Лівий берег» заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк.

"В принципі, ми хочемо повністю реалізувати "Мінськ"- це в наших інтересах. Ми хочемо реінтегрувати території і вважаю, що ми до цього готові. У 2014 році зробити це було смерті подібно - ми б як країна просто не витримали, не змогли б ", - заявив Данилюк.

На уточнююче питання, чи йде мова про інтеграцію на умовах збереження особливого статусу, з безумовною амністією всіх бойовиків, він відповів: "Давайте відверто, частину законів на виконання "Мінська" ухвалено: спеціальний статус проголосовано, амністія проголосована".

Разом з тим, на думку Данилюка, щоб Україна не отримала анклав з підконтрольною Росії "владою", потрібно домогтися введення миротворчого контингенту ООН і повного роззброєння найманців. Також необхідно показати жителям тимчасово непідконтрольних територій, що Україна здатна і готова про них піклуватися.

"Так, цей сценарій неідеальний, але, врешті-решт, це шлях до реінтеграції. А інакше як?" - зазначив Данилюк, додавши, що "реінтеграція буде складною".