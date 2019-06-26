В партії Порошенка прокоментували обшуки у Бірюкова та в 95-й бригаді

“Європейська Солідарність” розцінює дії ДБР щодо Юрія Бірюкова та 95-ї бригади як спроби дискредитувати захисників України.

Про це йдеться у повідомлені прес-служби політсили.

"«Європейська Солідарність» розцінює дії ДБР щодо захисників України як спробу дискредитації колишнього і нинішнього командування однієї з найкращих частин Збройних Сил України та намаганням послаблення її боєздатності. Принагідно обурює факт, що ексзаступник глави Адміністрації президента Януковича і друг олігарха Ігоря Коломойського Андрій Портнов відверто заявляє, що він є одним з ініціаторів даних обшуків, здійснених в українських волонтерів та військових", - йдеться у заяві.

«Європейська Солідарність» вважає, що реваншисти уже не приховують: вони мають безпосередній вплив на нову владу та контролюють правоохоронні органи. Крім того, оскільки колишній командир 95-ї бригади Герой України Михайло Забродський, як і Юрій Бірюков, входить до передвиборчого списку партії, ми розцінюємо сьогоднішні обшуки також як демонстраційно-показовий тиск на «Європейську Солідарність».

Нагадаємо: у середу голова Держаного бюро розслідувань Роман Труба рапортував про відкриття кримінального провадження щодо закупівлі майна чиновниками Міністерства оборони. Одночасно з цим відбулися обшуки у розташуванні легендарної 95-ї Житомирської окремої десантно-штурмової бригади.

Раніше обшуки відбулися у помешканні відомого волонтера, громадського діяча і кандидата в народні депутати від «Європейської Солідарності» Юрія Бірюкова, який ніколи не був чиновником і не може бути підслідним ДБР.