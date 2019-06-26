НАЗК знайшло порушення у звітах 18 партій

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило 115 висновків за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І квартал 2019 року, у 18 звітах виявлено порушення.

Про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що висновки підготовлені за результатами аналізу Звітів політичних партій, які не є одержувачами коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності.

«Висновки за звітами політичних партій «Відродження України», «Миру і розквіту», «Промисловців і підприємців України», «Нова європейська Україна», «Партія регіонів», «Справа», «Народно-трудовий союз України», «Солідарність правих сил», «Майбутнє країни», «Самоврядна українська держава», «Духовна Україна», «Українська громадська рада», «Нові обличчя», «Партія Наталії Королевської «Україна–вперед!», «ВО «Черкащани», «Соціалісти», «Відродження», «Партія сильної влади» містять інформацію про порушення порядку подання звіту політичної партії та встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: НАЗК перевірило декларації Литвина і Балицького

У відомстві нагадали, що за І квартал 2019 року до НАЗК надійшли 267 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Перші 62 висновки були затверджені рішенням Національного агентства на засіданні 31 травня 2019 року.