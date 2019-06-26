Українська делегація у ПАРЄ не братиме участь у виборах генсека Ради Європи

Делегація України у Парламентській асамблеї Ради Європи припиняє роботу у літній сесії Асамблеї та не братиме участі у виборах нового генерального секретаря Ради Європи, які проходять сьогодні.

Про це заявив голова української делегації Володимир Ар'єв, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми припиняємо участь у літній сесії та не братимемо участі у виборах генерального секретаря Ради Європи», - заявив Ар'єв на терміновій прес-конференції після ратифікації повноважень російської делегації.

Ар'єв зауважив, що новообраний генсек опиниться у дуже складних умовах перед новою ескалацією кризи в РЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає безумовне повернення Росії до Асамблеї. У цей же день російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутніми на засіданні.

Українська делегація на знак протесту проти присутності російської делегації оскаржила повноваження РФ та призупинила роботу у літній сесії, за виключенням розгляду питань, що стосуються повноважень російської делегації.

26 червня Асамблея ратифікувала повноваження російської делегації. Делегати не підтримали оскарження повноважень російської делегації, а також не проголосували за поправки, внесені переважно українськими і британськими депутатами, запровадити відносно РФ деякі санкції, включаючи заборону брати участь у моніторингових місіях Асамблеї (наприклад, спостерігати від ПАРЄ за парламентськими виборами в Україні).

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Раніше Регламентний комітет ПАРЄ звернувся до Венеційської комісії РЄ за роз'ясненням, чи є російські депутати в ПАРЄ легітимними, адже були обрані з урахуванням протиправного голосування на території окупованого Криму.