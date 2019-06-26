Перейменування проспектів: Порошенко просить ініціювати повторне голосування в Київраді

Експрезидент Петро Порошенко попросив свою фракцію в Київраді на перший же сесії ініціювати повторне ухвалення рішення щодо перейменування проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича.

Про це Порошенко сказав під час виступу на IV Форумі місцевого розвитку в Трускавці з приводу рішення суду про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича в столиці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я зв’язався з керівництвом нашої фракції в Київраді, звернувся з проханням, щоб на першу сесію Київради було винесено питання щодо перейменування, і ми ще раз прийняли рішення і дали по руках цим горе-суддям, які думають, що завтра вони перейменують Україну в Українську радянську соціалістичну республіку. Ніхто їм цієї можливості не дасть, ніхто реванш не пропустить”, - заявив Порошенко.

П’ятий президент України зазначив, що рішення про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича ухвалили в “нереформованому Київському окружному суді” і нагадав, що колектив суду не ходив на атестації та іспити.

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“Українські герої - це є символ, і ми будемо їх захищати так, як захищаємо Українську державу і українську державність”, - наголосив Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд Києва 25 червня скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича в українській столиці.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада оскаржить це рішення.