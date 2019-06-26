Перейменування проспектів: Порошенко просить ініціювати повторне голосування в Київраді
Про це Порошенко сказав під час виступу на IV Форумі місцевого розвитку в Трускавці з приводу рішення суду про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича в столиці, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Я зв’язався з керівництвом нашої фракції в Київраді, звернувся з проханням, щоб на першу сесію Київради було винесено питання щодо перейменування, і ми ще раз прийняли рішення і дали по руках цим горе-суддям, які думають, що завтра вони перейменують Україну в Українську радянську соціалістичну республіку. Ніхто їм цієї можливості не дасть, ніхто реванш не пропустить”, - заявив Порошенко.
П’ятий президент України зазначив, що рішення про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича ухвалили в “нереформованому Київському окружному суді” і нагадав, що колектив суду не ходив на атестації та іспити.
“Українські герої - це є символ, і ми будемо їх захищати так, як захищаємо Українську державу і українську державність”, - наголосив Порошенко.
Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд Києва 25 червня скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича в українській столиці.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада оскаржить це рішення.