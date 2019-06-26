Столична влада оскаржить перейменування проспектів Бандери і Шухевича

Столична влада готує апеляцію на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва щодо скасування рішення Київради про перейменування проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"Реваншу не буде! По-перше: ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича", - наголосив Кличко, нагадавши, що йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського і Ватутіна.

"І, по-друге: на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів", - сказав Кличко.

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Як повідомлялось, Окружний адміністративний суд Києва 25 червня скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича в українській столиці.

Київрада 7 липня 2016 року перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери. Проспект Ватутіна в Києві отримав нову назву - проспект Шухевича - 1 червня 2017 року.