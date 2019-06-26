Столична влада оскаржить перейменування проспектів Бандери і Шухевича
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.
"Реваншу не буде! По-перше: ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича", - наголосив Кличко, нагадавши, що йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського і Ватутіна.
"І, по-друге: на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів", - сказав Кличко.
Як повідомлялось, Окружний адміністративний суд Києва 25 червня скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича в українській столиці.
Київрада 7 липня 2016 року перейменувала Московський проспект на проспект Степана Бандери. Проспект Ватутіна в Києві отримав нову назву - проспект Шухевича - 1 червня 2017 року.