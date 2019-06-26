Столичний суд скасував перейменування проспектів Бандери та Шухевича

Окружний адміністративний суд Києва 25 червня скасував рішення Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича в українській столиці.

Про це повідомили журналіст Олександр Рудоманов та правий активіст Сергій Мазур.

«Проспектів Бандери і Шухевича більше немає. Їм повернули старі назви. Більше року тривала ця битва. Були затяжні суди та акції, на більшості з яких ми брали безпосередню участь. Іноді прихильники Росії непритомніли прямо посеред вулиці. І сьогодні суд постановив все повернути назад… Реванш такий. У нас забирають пам'ять про наших героїв і повертають совок», – написав Мазур у Facebook.

Активіст додав, що відбудеться подача апеляції.

«Подяка адвокату Дмитру Біловчуку за пророблену роботу. Ще все попереду. «Борітеся – поборете», – вказав Мазур.

Депутат Київської міської ради, голова фракції ВО «Свобода» Юрій Сиротюк назвав ім’я судді, яка 25 червня ухвалила рішення в справі про перейменування проспектів Степана Бандери та Романа Шухевича.

«І знову Окружний адмінсуд міста Києва. Суддя Чудак Олеся Миколаївна, до речі, суддя, що переслідувала майданівців, відмінила рішення Київради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича у Києві. У позивачів… була «нульова правова позиція», тому суддя до останнього затягувала винесення чергового ганебного рішення», – твердить депутат Київради.

Позивачкою в справі була юристка, проросійська активістка Олена Бережна.

Нагадаємо: ​Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.