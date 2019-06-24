Українська делегація заявляє про грубе порушення регламенту президентом ПАРЄ

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи формує юридичну позицію у зв'язку із можливим порушенням президентом ПАРЄ норм регламенту та протиправного внесення змін до порядку денного засідання.

Суперечлива ситуація сталася під час оголошення президентом ПАРЄ Моріс Ліліан Паск'є результатів голосування, яким Асамблея відмовилася святкувати 70-річчя Ради Європи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Щойно президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'е порушила регламент Асамблеї. Для зміни порядку денного потрібно 2/3 голосів присутніх у залі. Вона ж вважала, що таке рішення може прийняти звичайна більшість. У проросійських сил таке сильне бажання швидко затягнути російську делегацію в ПАРЄ, що вони пішли на пряме порушення», - наголосив народний депутат Борислав Береза.

Він повідомив, що українська делегація зараз формує юридичну позицію щодо цієї ситуації.

«Одного президента ПАРЄ, Педро Аграмунта, ми вже знесли за порушення правил Асамблеї. Його наступниця пішла тим самим шляхом», - заявив Береза.

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Як повідомляв Укрінформ, у ПАРЄ пропустили пункт порядку денного, присвяченого відзначенню 70-річчя організації.

Це сталося через затягування дебатів стосовно питань, які можуть забезпечити безумовне повернення російської делегації до Асамблеї.