Тимошенко виступає проти європейських правил на ринку газу - Європейська Солідарність
Таку заяву оприлюднила пресслужба партії “Європейська Солідарність”.
“Не дивно, що Тимошенко відразу тягне на запах газу. Бо починала вона свою політичну кар’єру з наймасштабніших корупційних схем у газовій галузі. Ми пам’ятаємо, кого саме свого часу називали “газовою принцесою”, і за що експрем’єр Павло Лазаренко “віддувався” в американській в’язниці”, - нагадали у пресслужбі.
До цього в “ЄС” додали, що “саме кабальний газовий контракт Тимошенко з Путіним, і це зафіксовано у Стокгольмському арбітражі, спричинив тяжкі наслідки для держави: завдав Україні збитків на мільярди доларів, посилив домінування “Газпрому” і невпинно штовхав країну в “обійми” Москви. Цей контракт був однією з передумов окупації Росією території України, спочатку економічно, а потім – через збройне вторгнення”.
В “Європейській солідарності” вважають, що Тимошенко мала б знати, що незалежний оператор ПАТ “Магістральні газопроводи України” був створений урядом 9 листопада 2016 року на вимогу Третього енергопакету ЄС. Цей пакет законів регламентує доступ до газопроводів третіх сторін, прозорість їх функціонування, формування справедливих тарифів та розділення діяльності виробників і дистриб’юторів газу.
Тому “Європейська Солідарність” виступає проти будь-яких газових “принцес” і “королів” і – за прозорий європейський енергоринок. Лише вільна конкуренція, прозорі та відриті правила гри на газовому ринку забезпечать справедливі тарифи на газопостачання для населення, резюмували у пресслужбі партії.