Тимошенко виступає проти європейських правил на ринку газу - Європейська Солідарність

Юлія Тимошенко виступає проти європейських правил на газовому ринку України, коли штучно намагається ініціювати розслідування проти уряду, який на вимогу ЄС прагне оптимізувати діяльність ГТС України.

Таку заяву оприлюднила пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

“Не дивно, що Тимошенко відразу тягне на запах газу. Бо починала вона свою політичну кар’єру з наймасштабніших корупційних схем у газовій галузі. Ми пам’ятаємо, кого саме свого часу називали “газовою принцесою”, і за що експрем’єр Павло Лазаренко “віддувався” в американській в’язниці”, - нагадали у пресслужбі.

До цього в “ЄС” додали, що “саме кабальний газовий контракт Тимошенко з Путіним, і це зафіксовано у Стокгольмському арбітражі, спричинив тяжкі наслідки для держави: завдав Україні збитків на мільярди доларів, посилив домінування “Газпрому” і невпинно штовхав країну в “обійми” Москви. Цей контракт був однією з передумов окупації Росією території України, спочатку економічно, а потім – через збройне вторгнення”.

В “Європейській солідарності” вважають, що Тимошенко мала б знати, що незалежний оператор ПАТ “Магістральні газопроводи України” був створений урядом 9 листопада 2016 року на вимогу Третього енергопакету ЄС. Цей пакет законів регламентує доступ до газопроводів третіх сторін, прозорість їх функціонування, формування справедливих тарифів та розділення діяльності виробників і дистриб’юторів газу.

Тому “Європейська Солідарність” виступає проти будь-яких газових “принцес” і “королів” і – за прозорий європейський енергоринок. Лише вільна конкуренція, прозорі та відриті правила гри на газовому ринку забезпечать справедливі тарифи на газопостачання для населення, резюмували у пресслужбі партії.