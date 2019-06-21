У "Батьківщині" подали заяву до Держбюро розслідувань про доведення ГТС до банкрутства

Представники партії "Батьківщина" подали заяву до Державного бюро розслідування щодо штучного доведення української газотраспортної системи до банкрутства.

Про це лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко сказала на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми подали до Державного бюро розслідування заяву про скоєння злочину щодо доведення нашої газотраспортної системи штучно, навмисно до банкрутства. ... Заява вже зареєстрована у Єдиному реєстрі розслідування кримінальних справ. Ми будемо слідкувати за цим розслідування”, - сказала Тимошенко.

Вона зазначила, що також звернулась до Президента щодо необхідності перевірити та припинити доведення ГТС України до штучного банкрутства задля її подальшого тіньового продажу.

“Ми передамо всі документи в нашу Рахункову палату, щоб вона мала можливість направити туди свою групу і вивчити ситуацію, чому нашу ГТС штучно доводять до банкрутства”, - заявила народний депутат.

Крім того, додала вона, проти Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва та керівника НКРЕКП подано заяви до правоохоронних органів.

Як повідомляв Укрінформ, 14 червня АТ "Укртрансгаз", яке є оператором ГТС, заявило про брак коштів на придбання газу для власних виробничо-технологічних потреб й ініціювало переговори з кредиторами, зокрема НАК "Нафтогаз України", про реструктуризацію заборгованості. Газу залишилося до 24 червня.

Неможливість проводити закупівлі газу є передумовою виникнення надзвичайної ситуації державного рівня, наголосили в компанії. Укртрансгаз попередив про це НКРЕКП, Державну службу надзвичайних ситуацій України та Раду національної безпеки і оборони України.

Лише за травень борг облгазів перед АТ "Укртрансгаз" збільшився на 735 млн гривень, а загалом із 1 березня цього року, коли на газовому ринку було впроваджено добове балансування, сягнув 3 220 млн гривень.