“Батьківщина” в опозицію не піде — Тимошенко

Партія “Батьківщина” не піде в опозицію до нової української влади, навіть якщо не увійде до складу нової коаліції.

Про це лідер цієї політичної сили Юлія Тимошенко сказала на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наша команда в опозицію не піде, навіть поза межами коаліції ми будемо робити все, що від нас залежать, щоб допомогти новій владі, новому президенту не втратити п’ять років”, - сказала Тимошенко.

Вона зазначила, що одним із завдань президента є консолідація усіх сил, незалежно від того, якою буде більшість. "Якою б більшістю президентська партія не прийшла, я можу сказати, що раджу президенту створити найширшу коаліцію заради такої важливої мети , як відродження України, на які буде здатний цей президент. Але з тими силами, які сповідують проєвропейський вибір України, є патріотами та служать Україні. Я просто раджу так робити”, - додала політик.