Клімкін підтримав демарш посла України в Грузії під час виступу депутата РФ

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підтримав демарш посла України в Грузії під час виступу президента Міжпарламентської асамблеї православ'я, а нинішні події в цій країні назвав виключно грузинською справою.

Про це Клімкін написав у Facebook.

"Я особисто пишаюсь вчинком нашого Посла у Грузії і мого доброго друга Ігоря Долгова. Саме так – виважено і гідно – реагувала б будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста. А події, які зараз відбуваються в Грузії, – справа виключно наших грузинських друзів. Саме вони мають дати цьому раду. І я впевнений, що дадуть", - зазначив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, посол України в Грузії Ігор Долгов на знак протесту залишив залу під час виступу президента Міжпарламентської асамблеї православ'я, російського депутата Сергія Гаврилова.

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20 червня до будівлі парламенту Грузії вийшло понад п'ять тисяч протестувальників. Вони вимагали відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе, глави Служби Держбезпеки Вахтанга Гомелаурі і міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія, а також виступили проти російської окупації.

Приводом для протестів став візит у Тбілісі російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим. Делегація приїхала на засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), яке проходило в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії.

Влада відмовилася виконати вимоги протестувальників, і ввечері в четвер учасники мітингу спробували прорватися в будівлю парламенту. Між демонстрантами і поліцейськими почалися зіткнення. Для розгону демонстрації поліція застосувала гумові кулі і сльозогінний газ. Після першої спроби розгону протестувальники знову повернулися до парламенту, зіткнення з поліцейськими продовжилися на сходинках ганку парламенту. Ближче до ночі для розгону поліція застосувала водомети і світлошумові гранати.

Заступник міністра охорони здоров'я Грузії Заза Боху повідомив, що під час протесту перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі постраждало 240 осіб.

За інформацією грузинських ЗМІ, голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе подав у відставку, виконавши таким чином вимогу протестувальників.