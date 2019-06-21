На Банковій обговорили концепцію «Держава у смартфоні»

В Адміністрації Президента України сьогодні відбулося обговорення концепції «Держава у смартфоні» як одного з важливих компонентів цифрової економіки.

На зустрічі були присутні представники міжнародних донорів і проектів технічної допомоги, зокрема Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Представництва ЄС в Україні, Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (SIDA), Швейцарського бюро співробітництва (SDC) тощо, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що радник Президента Михайло Федоров представив міжнародним партнерам цифровий план дій та базовий фреймворк цифрової економіки: від цифрової інфраструктури до цифрових навичок громадян та реалізації проектів цифрових трансформацій.

«Щодо е-послуг, то ми чітко описали типові життєві ситуації: це народження, вступ до дитячого садка, школи, університету, отримання паспорта та посвідчення водія, реєстрація автомобіля чи нерухомості, землі, шлюб тощо. Сьогодні кожна типова ситуація – це величезна незручність, стрес та корупція. «Держава у смартфоні» – це можливість розв’язати всі ці ситуації в один клік і бажано за допомогою смартфона, де людина матиме особистий електронний підпис. Те саме стосується й бізнесу. На практиці все це – близько 200 державних послуг, які ми зробимо електронними та об’єднаємо за життєвими й бізнес-ситуаціями. Крім того, необхідна можливість онлайн-соцопитувань», – зауважив радник Президента.

За словами Олексія Вискуба, першого заступника голови Державного агентства з питань е-урядування України, вже до кінця цього року за підтримки міжнародних партнерів можуть стати реальними 70 нових пріоритетних е-послуг, зручний портал е-послуг і мобільний додаток, доступний MobileID та запуск SmartID.

Під час зустрічі представники донорів та міжнародних проектів надали свої рекомендації та обговорили пріоритетні проекти цифровізації. Ключові пропозиції стосувалися ухвалення необхідних законів для гармонізації українського цифрового законодавства з європейським і відкриття шляху до єдиного цифрового ринку ЄС, посилення захисту персональних даних і реформи поточної системи захисту інформації в країні, розвитку програм навчання цифрових навичок громадян, особливо похилого віку.

Окремо учасники зустрічі відзначили розробку законопроекту «Про розвиток цифрової економіки», у якому необхідно закріпити цифрові права громадянина на рівний доступ до технологій і цифрових інфраструктур, насамперед широкосмугового доступу до Інтернету; визначити сутність та параметри цифрових універсальних послуг для громадян у різних сферах життя (освіта, медицина, транспорт, екологія, туризм тощо); закріпити принципи цифрової економіки та пріоритет цифрових (електронних) даних і систем перед аналоговими. Наприклад, цифрова універсальна освітянська послуга включатиме наявність планшета у кожного учня, мультимедійного навчального контенту та вай-фай у кожному класі.

Крім того, обговорили питання створення електронного реєстру населення, що дасть змогу технічними засобами швидко та відносно дешево провести електронний перепис населення України через накладання вже наявних державних реєстрів (демографічний, фіскальний, медичний, цивільний, реєстр виборців). Це також дозволить вийти на створення Національної системи ідентифікації (e-ID).

Йшлося також про питання розвитку цифрової інфраструктури, зокрема широкосмугового Інтернету у сільській місцевості. Цей напрям має реалізуватися у співпраці з українськими операторами та провайдерами і включати впровадження необхідних фінансових інструментів для подолання цифрової нерівності громадян.

Федоров зазначив, що всі ці завдання вже включені до єдиного плану дій, а координаційні зустрічі стануть регулярними.