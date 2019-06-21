Ляшко вимагає прийняття законів про реєстр педофілів та їх хімічну кастрацію

Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко пропонує 27 червня провести позачергове засідання Верховної Ради задля розгляду питань щодо боротьби з педофілією.

Про це він заявив із трибуни парламенту у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я направив на Голову Верховної Ради звернення надати нам підписні листи за проведення 27 червня позачергового засідання ВР, де ми пропонуємо розглянути два питання. Перше питання – про прийняття закону №6607 про відкритий реєстр педофілів і друге – про законопроєкт №6449 про хімічну кастрацію педофілів», - зазначив Ляшко.

Він наголосив, що за останні п’ять місяців в Україні майже 160 дітей постраждали від сексуальних злочинів.

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«Лише минулої доби в Запоріжжі нелюд згвалтував трирічну дитину, в Чернігівській області постраждала 10-річна дитина, на Рівненщині 6-річний хлопчик постраждав від сексуального насильства. А два дні тому поліція знайшла тіло згвалтованої і закатованої 11-річної дівчинки Дар’ї в селищі Іванівка Одеської області», - заявив парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, 11-річна Дар'я Лук'яненко зникла в Іванівці на Одещині 13 червня. Ввечері 19 червня тіло дівчинки було знайдене в одному з домоволодінь Іванівки. 22-річний затриманий уже зізнався у скоєнні злочину. Йому інкримінують викрадення малолітньої (ч.2 с.146 Кримінального кодексу України), зґвалтування малолітньої (ч.4 ст. 152 ККУ), умисне вбивство, поєднане зі згвалтуванням (пп.2, 10 ч.2 ст.115 ККУ), та наругу над тілом (ст.297 ККУ).