Зеленський призначив Данилюка керівником координаційного центру кібербезпеки

Зеленський призначив Данилюка керівником координаційного центру кібербезпеки

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Відповідний указ №415/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

"На заміну статті 2 Указу Президента України від 7 червня 2016 року № 242 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" призначити ДАНИЛЮКА Олександра Олександровича - секретаря Ради національної безпеки і оборони України - керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", - йдеться у документі.

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Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

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