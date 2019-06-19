Зеленський призначив Данилюка керівником координаційного центру кібербезпеки

Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО Олександра Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.

Відповідний указ №415/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

"На заміну статті 2 Указу Президента України від 7 червня 2016 року № 242 "Про Національний координаційний центр кібербезпеки" призначити ДАНИЛЮКА Олександра Олександровича - секретаря Ради національної безпеки і оборони України - керівником Національного координаційного центру кібербезпеки", - йдеться у документі.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.