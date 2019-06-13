Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк вражений можливостями ракетного комплексу «Вільха».

Про це він написав у Facebook.

"Разом з міністром оборони Степаном Полтораком беру участь у випробуваннях ракетного комплексу «Вільха»: вона вражає, у всіх сенсах", - зазначив керівник РНБО.

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Він також підкреслив, що розвиток і взяття на озброєння сучасної ракетної техніки є державним пріоритетом. "Силу поважають", - наголосив Данилюк.