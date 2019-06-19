Волкер пояснив, чому не можна відмовлятися від

Волкер пояснив, чому не можна відмовлятися від "Мінська"

Укрінформ
Єдине, що заважає Мінським угодам - відсутність політичної волі РФ виконувати їх.

Про це на слуханнях у Сенаті на тему "П'ять років після Революції Гідності: прогрес України та ворожа активність Росії" заявив Курт Волкер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Дуже важливо, щоб Мінські домовленості зберігали свою чинність, оскільки найважливіше їхнє значення в тому, що Росія формально визнає територіальну цілісність України. Навіть якщо в реальному житті вона не робить цього", - наголосив американський дипломат.

Спецпредставник Держдепу з питань України також назвав Мінські домовленості базою для збереження санкцій Євросоюзу.

Читайте також: “Мінськ” створює рамки для збереження суверенітету України - Меркель

Крім того, за словами Волкера, цей документ містить загальний перелік того, що необхідно зробити для досягнення миру.

"Припинення вогню, відведення озброєнь, забезпечення гуманітарного доступу – всі ці речі є необхідними для прийняття рішень", - підкреслив він.

За словами дипломата, "Мінську" бракує лише одного – політичної волі з боку Москви, яка заперечує свою відповідальність у цьому процесі.

"Я думаю, що Мінські домовленості спрямовані на досягнення дуже важливої мети", - наголосив спецпредставник Держдепу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-