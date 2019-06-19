Волкер пояснив, чому не можна відмовлятися від "Мінська"

Єдине, що заважає Мінським угодам - відсутність політичної волі РФ виконувати їх.

Про це на слуханнях у Сенаті на тему "П'ять років після Революції Гідності: прогрес України та ворожа активність Росії" заявив Курт Волкер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Дуже важливо, щоб Мінські домовленості зберігали свою чинність, оскільки найважливіше їхнє значення в тому, що Росія формально визнає територіальну цілісність України. Навіть якщо в реальному житті вона не робить цього", - наголосив американський дипломат.

Спецпредставник Держдепу з питань України також назвав Мінські домовленості базою для збереження санкцій Євросоюзу.

Крім того, за словами Волкера, цей документ містить загальний перелік того, що необхідно зробити для досягнення миру.

"Припинення вогню, відведення озброєнь, забезпечення гуманітарного доступу – всі ці речі є необхідними для прийняття рішень", - підкреслив він.

За словами дипломата, "Мінську" бракує лише одного – політичної волі з боку Москви, яка заперечує свою відповідальність у цьому процесі.

"Я думаю, що Мінські домовленості спрямовані на досягнення дуже важливої мети", - наголосив спецпредставник Держдепу.