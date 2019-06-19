Волкер збирається до України найближчим часом
Про це Волкер заявив під час слухань у Сенаті США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Я сподіваюсь, що зможу здійснити ще один візит в Україну впродовж кількох найближчих тижнів перед візитом (Зеленського – ред.) до Білого дому", - повідомив Волкер.
У цьому зв'язку він підкреслив, що адміністрація Трампа позитивно ставиться до встановлення прямих контактів з новим Президентом України.
"Держсекретар Помпео телефонував кандидату Зеленському, а також на той час Президенту Порошенку перед виборами. Президент Трамп телефонував Зеленському, аби привітати його в ніч після виборів", - зазначив дипломат.
Він також нагадав, що Дональд Трамп надіслав Президенту Зеленському письмове запрошення відвідати Білий дім, однак сторони мають ще узгодити дати цього візиту.
"Ми сподіваємося, це станеться вже скоро", - підсумував Волкер.