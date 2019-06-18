Зеленський запевнив Меркель у готовності забезпечити роботу Антикорупційного суду

Президент Володимир Зеленський рішуче налаштований забезпечити повноцінну роботу антикорупційних органів разом з новоствореним Антикорупційним судом.

Про це Зеленський заявив на спільному брифінгу з федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель у Берліні у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми говорили також і про реформи в Україні. Я запевнив федерального канцлера у своїй рішучості впроваджувати амбітні перетворення в Україні, і в першу чергу забезпечити повноцінну роботу антикорупційної інфраструктури разом з новоствореним Антикорупційним судом", - сказав Зеленський.

Він подякував Німеччині за значну фінансову і технічну допомогу Українській державі.

"Без перебільшення скажу, вона є важливою опорою політики реформ в Україні", - наголосив Зеленський.