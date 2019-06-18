Перша зустріч у "нормандському форматі" запланована на липень — Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував, що у липні запланована перша “робоча зустріч” у "нормандському форматі".

Про це він заявив під час спільної з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Із приводу повернення до "нормандського формату", із приводу термінів цієї зустрічі... Для кожного українця найголовніше питання — припинення війни! Тому, по-перше, обговорювалися дати робити це після парламентських виборів в Україні, я й учора у Франції про це говорив з паном президентом Макроном, але я дуже хочу, щоб ця зустріч відбулася терміново, тому перша зустріч робоча запланована вже у липні”, - розповів Зеленський.

Як повідомлялося, 17 червня Президент Володимир Зеленський на спільному з президентом Франції Еммануелем Макроном брифінгу у Парижі заявив, що зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчим часом зустрінуться для підготовки зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії.