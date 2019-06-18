Для мене питання транзиту через Україну є життєво важливим - Меркель

Берлін наполягає на збереженні транзиту російського газу через Україну.

Про це заявила федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель на брифінгу після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для мене питання транзиту через Україну є життєво важливим питанням», - сказала Меркель.

Вона зауважила, що завжди говорила президенту РФ Володимиру Путіну про те, що транзитна роль України має зберігатися, та повідомила, що Путін розуміє ситуацію.

Також, за словами Меркель, Берлін завжди бажав успіху тристороннім газовим переговорам між Україною, Росією та ЄС. Вона додала, що все в руках єврокомісара Мароша Шефчовича, який їх супроводжує. Головне - заручитися тим, щоби транзит був продовжений наступного року, наголосила канцлер ФРН.

Україна вдячна Німеччині за готовність до предметного діалогу з питань транзиту російського газу українською територією попри діаметрально різні позиції щодо проєкту "Північний потік-2".

"Важливе питання, яке ми обговорювали з пані Меркель сьогодні, - це забезпечення енергетичної безпеки України. Не таємниця, що наші позиції стосовно проєкту "Північний потік-2" є діаметрально протилежними, водночас ми вдячні за готовність до предметного діалогу з боку Німеччини стосовно цього непростого питання", - сказав Зеленський.

У цьому контексті він підкреслив, що збереження транзиту російського газу через Україну, його акумулювання в українських сховищах - це гарантія енергетичної безпеки і України, і Європи.

"Це цивілізований метод забезпечення справедливого та безпечного європейського газового ринку", - переконаний Президент України.

Як повідомлялося, термін дії контракту на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року. При цьому Росія не узгодила проведення тристоронніх переговорів щодо укладення нового контракту про транзит газу в ЄС через українську газотранспортну систему в травні, на червень переговори також не були узгоджені.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко припускає, що РФ чекає рішення Данії щодо "Північного потоку-2", з якого буде зрозуміло, затримається його будівництво на півроку, чи він запрацює з 1 січня 2020 року, як і було заплановано.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини. Потужність "Північного потоку-2" становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік, його довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро.

Чотири країни - Фінляндія, Швеція, Німеччина та РФ - схвалили будівництво трубопроводу. Данія наразі відмовила Газпрому та вимагає від компанії, що будує "Північний потік-2", зробити оцінку екологічного впливу третього варіанту маршруту газопроводу, який проходитиме в ексклюзивній економічній зоні Данії.

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Газопровід будує російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2" через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками "Північного потоку-2" є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. Втім, у Німеччині заявляють, що цей проєкт - економічний, а не політичний.