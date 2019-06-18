Парубій сказав, коли поставить на голосування звільнення Клімкіна й Луценка

Голова Верховної Ради Андрій Парубій призначить позачергове засідання парламенту для розгляду кадрових питань, ініційованих Президентом та інших законопроектів у будь-який час, якщо буде така ініціатива від глави держави або прохання 150 депутатів.

Про це спікер сказав під час засідання парламенту у вівторок, звертаючись до заступника голови фракції "Батьківщина" Сергія Соболєва, який закликав керівництво Ради вже в четвер поставити на голосування остаточну редакцію Виборчого кодексу і перейти до решти питань, зокрема кадрових, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наголошую Вам, ми не маємо згідно з законом права переривати розгляд проекту закону, не маємо права зупиняти розгляд поправок... що ми можемо зробити? Ми можемо зібрати позачергове засідання або за ініціативи Президента України, або за ініціативи 150 депутатів. Тому всім тих, які хочуть об'єднатися, які хочуть підтримати - зберіть 150 підписів. Я гарантую, що я, як голова Верховної Ради України, невідкладно призначу день і годину для проведення позачергового засідання", - сказав Парубій.

Голова ВР додав, що згідно з законом, перед розглядом у сесійній залі потрібно отримати рішення комітетів щодо кадрових питань.

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Як повідомлялося, Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні проекту Виборчого кодексу (3112-1), до якого подано більше 4 тисяч поправок. Згідно з регламентом, парламентарі не можуть переривати розгляд законопроекту для ухвалення інших питань.

У Верховній Раді 11 червня зареєстрували подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення Вадима Пристайка.

Раніше, 6 червня, ВР не підтримала проект постанови президента про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений до парламенту 30 травня.

Також 11 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на звільнення генпрокурора Луценка.