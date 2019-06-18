Зеленський сказав, чим він схожий на Голобородька

Президент України Володимир Зеленський відкинув закиди про зв’язки з олігархами.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому таблоїду Bild напередодні візиту до ФРН, який відбувається 18 червня.

За його словами, нинішня президентська команда «включає професіоналів, які не мають жодного корупційного бекграунда і зв'язків зі старими елітами, олігархами або будь-якою частиною старих еліт».

Глава держави зазначив, що це люди, яким він довіряє, тому що працював з ними в бізнесі і в політичній кампанії, люди, які довели, що їм можна довіряти, які віддані Україні.

При цьому Зеленський пообіцяв, що якщо хто-небудь із команди потрапить під підозру у причетності до корупції, то його шляхи з такими людьми відразу розійдуться.

Відповідаючи на запитання щодо його схожості з героєм серіалу «Слуга народу» президентом Голобородьком, Зеленський зазначив, що є «таким же щирим», як Василь Голобородько.