Зеленський: Радники скоро почнуть готувати "нормандську зустріч"

Зовнішньополітичні радники країн-членів "нормандського формату" найближчим часом зустрінуться для підготовки зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному з Президентом Франції Емануелем Макроном брифінгу у Парижі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми дійшли згоди щодо важливості відновлення співпраці у рамках "нормандського формату". Наші зовнішньополітичні радники зустрінуться найближчим часом і підготують наступну зустріч лідерів. Це є ключовим питанням", - сказав Зеленський.

Він висловив переконання, що Європа не зможе почуватися у повній безпеці, доки Росія вдає, що міжнародного права просто не існує.

Глава держави зазначив, що український народ довірив йому пошук складних компромісів у Мінському переговорному процесі.

"Завершення війни і повернення анексованих українських територій – це моє головне завдання. Але я розумію, що неможливо встановити мир військовим шляхом - він матиме занадто високу ціну у тисячі людських життів. Єдиний ключ до миру – це дипломатичний і санкційний тиск. Тому я прошу його зберегти", - підкреслив Зеленський.