Перші леді України і Франції зустрілись у Єлисейському палаці

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною Президента Франції Бріжит Макрон у Єлисейському палаці.

Зустріч відбулася під час офіційного візиту Президента України до Франції, повідомляє прес-служба глави держави.

"Перші леді України та Франції мали дружнє спілкування", - зазначається у повідомленні.

Як інформує прес-служба, Бріжит Макрон розповіла Олені Зеленській про структуру її офісу й Хартію, що окреслює завдання та ініціативи, які курує перша леді. Дружина Президента Франції також поділилася досвідом організації різних проектів, що проходять під патронатом першої леді. Основна увага при цьому зосереджена на освіті та охороні здоров'я, питаннях, пов'язаних з дітьми та підлітками.

У свою чергу Олена Зеленська розповіла про свої задуми щодо майбутніх проектів, над якими планує працювати в Україні. Вона запросила Бріжит Макрон відвідати нашу країну.

Як відомо, з початку президентства Еммануеля Макрона у Франції було офіціалізовано статус першої леді і в 2017 році презентовано «Хартію прозорості статусу дружини глави держави», у якій визначено роль, завдання та засоби їх виконання з боку дружини Президента Франції.

Зокрема, перша леді Франції опікується комунікацією з суспільством у сфері освіти, зокрема інклюзивної, охорони здоров'я, захисту прав людей з особливими потребами, культури та культурної спадщини, охорони дитинства, боротьби зі шкільним булінгом, гендерної рівності, прав жінок, захисту довкілля.

Бріжит Макрон активно комунікує з паризькою інтелектуальною спільнотою та провідними діячами культури.