Зеленський і Макрон поспілкуються упродовж години та дадуть прес-конференцію

У понеділок, 17 червня, у Єлисейському палаці Президент Франції Еммануель Макрон і Президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів дадуть спільну прес-конференцію.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Франції.

За оприлюдненою прес-службою Президента Франції попередньою програмою офіційного візиту, прибуття Президента України до Єлисейського палацу планується о 15.30 (16.30 за київським часом).

Далі запланована годинна зустріч лідерів, за результатами якої президенти о 16.30 вийдуть до представників ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, 17 червня Президент України Зеленський здійснить офіційний візит до Парижа, а наступного дня, 18 червня, до Берліна.