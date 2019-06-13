У Франції не підвищать пенсійний вік, але стимулюватимуть працювати довше

Уряд Франції у межах пенсійної реформи не підвищуватиме мінімальний вік виходу на пенсію, але створюватиме стимули для довшої трудової діяльності.

Про це заявив прем'єр-міністр Едуард Філіп, представляючи напередодні у парламенті програму соціально-економічних реформ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Як заявляв президент, ми маємо працювати довше. Ми збережемо можливість виходу на пенсію у 62 роки, але визначимо «збалансований вік» (підвищений пенсійний вік за окремих умов та стимулів – ред.), а також стимули для довшої праці», - заявив прем'єр-міністр.

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Пенсійна реформа є одним із пріоритетів програми діяльності президента Франції Еммануеля Макрона. Водночас масові протестні акції, які тривають у країні з кінця минулого року, включаючи рух «жовтих жилетів», показали надзвичайну чутливість ухвалення непопулярних рішень урядом.

Серед інших заходів соціальної спрямованості уряд планує зменшити податок на прибуток для представників середнього класу, а також скасувати податок на домогосподарства.

Водночас планується зменшити соціальну допомогу у зв'язку з безробіттям, щоб таким чином спонукати людей повертатися до трудової діяльності.