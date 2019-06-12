Усі процеси з імплементації “Мінська” мають бути на засадах взаємності — Кучма

Всі процеси з імплементації Мінських угод мають відбуватися виключно на засадах взаємності, а безпековий блок домовленостей - припинення вогню, виведення з Донбасу російських військ і техніки - має бути виконаний насамперед.

Таке переконання висловив колишній президент, представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Леонід Кучма під час зустрічі з главою делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Флоранс Жиллєтт, повідомила прес-секретар Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

“Усі процеси з імплементації Мінських угод мають бути виключно на засадах взаємності. І насамперед має бути виконаний безпековий блок Мінських домовленостей – припинення вогню, виведення з Донбасу російських військ і техніки. Після цього рухатися буде легше”, – наголосив Кучма.

Як пояснює Оліфер, він обговорив із главою делегації МКЧХ в Україні весь спектр гуманітарних і соціальних питань, які стосуються Донбасу. Так, головним гуманітарним питанням Мінського процесу є звільнення заручників. У рамках засідання ТКГ у Мінську українська сторона засвідчила свою готовність до роботи в цьому напрямку і очікує на конструктивну позицію протилежної сторони.

“Окремо йшлося про безперебійне водопостачання в Донецькій та Луганській областях, якого потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення. Леонід Кучма поінформував Жиллєтт щодо нещодавньої наради, яка відбулася під головуванням віце-прем’єр-міністра України Геннадія Зубка. Там обговорили питання водопостачання, інфраструктури, екологічної безпеки, які порушуються в рамках Мінського процесу і вирішуються з боку уряду. За підсумками наради надано відповідні доручення”, - уточнює прес-секретар Кучми.

За її словами, під час зустрічі з Жиллєтт, було приділено увагу й питанню зведення мосту в районі Станиці Луганської. Кучма підкреслив, що оновлення мосту є вкрай необхідним: щодоби його перетинають понад 10 тисяч людей.

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“Ця робота є можливою після розведення на цій ділянці сил та засобів, яке має відбутися відповідно до Рамкового рішення ТКГ від 21 вересня 2016 року за умови дотримання в цьому сегменті семиденного режиму тиші. Допомогти мирним мешканцям може відкриття КПВВ «Золоте», про що лідери Нормандської четвірки домовились ще у жовтні 2016 року. З українського боку цей пункт пропуску повністю готовий та облаштований”, - додала Оліфер.

У свою чергу Флоранс Жиллєтт запевнила у продовженні роботи МКЧХ задля допомоги у вирішенні гуманітарних та соціальних проблем Донбасу.