Уряд утворив Держслужбу з етнополітики та свободи совісті

Кабінет міністрів схвалив постанову про утворення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Таке рішення було прийняте на засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У системі центральних органів виконавчої влади з’являється окремий орган, до компетенції якого віднесено реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин. Його діяльність спрямовуватиметься та координуватиметься Кабінетом Міністрів України через Міністра культури”, - йдеться у повідомленні.

Державна служба зможе більш оперативно здійснювати усі необхідні реєстраційні процедури, оперативно врегульовувати конфліктні ситуації у сфері міжрелігійних та міжнаціональних відносин, забезпечувати дотримання прав людини.

«Держава-агресор – Російська Федерація – сьогодні намагається зруйнувати територіальну цілісність Української держави, використовуючи етнічне і релігійне розмаїття українського народу, роздмухуючи конфлікти та утворюючи лінії розколу між різними етнічними і релігійними спільнотами. Нові виклики для країни також створило утворення Помісної Української Православної Церкви, адже з’явилися нові питання та акценти у державно-церковних відносинах. Усі ці питання потребують оперативного та якісного опрацювання. І не лише на загальнодержавному рівні, а й у кожному конкретному випадку в кожному конкретному регіоні. Тож ця Державна служба стане таким очікуваним та вкрай необхідним і ефективним інструментом державного регулювання у сферах міжнаціональних відносин та свободи совісті», - зазначив міністр культури України Євген Нищук.

Реалізація цього проекту потребує виділення з державного бюджету орієнтовно 25 млн грн.