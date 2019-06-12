Кабмін сьогодні може утворити Держслужбу з етнополітики та свободи совісті

Кабінет міністрів у середу, 12 червня, планує розглянути питання про утворення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Як ідеться у порядку денному, оприлюдненому на Урядовому порталі, доповідатиме з цього питання міністр культури Євген Нищук.

Міністри також можуть затвердити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та проведення у 2019 році міжнародної конференції з питань протидії гібридним загрозам.

Крім того, у планах — зміна порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання.

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Уряд планує також внести зміни до положення про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та до порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для виплати довічних державних стипендій.