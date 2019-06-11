У Третейському суді в Гаазі сьогодні виступає Україна

Третейський суд у Гаазі продовжує слухання за позовом України щодо порушення Росією права прибережної держави.

Сьогодні, о 10-ій ранку, за місцем часом, виступатиме Україна.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Очолює українську делегацію в суді заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, Агент України Олена Зеркаль.

До складу делегації також увійшли посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов, заступник директора Департаменту — начальник відділу Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова, заступник директора Департаменту реформування та функціонування морського та річкового транспорту — начальник відділу економічної, інноваційної та інвестиційної політики в галузі морського та річкового транспорту Міністерства інфраструктури України Іван Іванчик, перший заступник генерального директора Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (за згодою) Андрій Кондратов, заступник директора Департаменту – начальник відділу організації юридичного забезпечення адміністративно-господарської діяльності Департаменту юридичного забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби Сергій Лопатюк, генеральний директор Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (за згодою) Світлана Нєжнова, перший заступник начальника Регіонального управління — начальник штабу Регіонального управління морської охорони Державної прикордонної служби України Владислав Смірнов.

Україні допомагатимуть юристи Марні Чик, Джонатан Гімблет, Девид Зайонтс, а також відомі професори Гарольд Коу, Жан-Марк Тювенін та Альфред Соунс.

Слухання триватимуть до вечора. Транслюватимуть наживо лише перші 30 хвилин. У понеділок свою позицію озвучила РФ. За графіком, завтра в слуханнях оголошено перерву. Другий раунд починається 13 червня, виступатиме Росія. Наступного дня, 14 червня - Україна.

Як повідомляв Укрінформ, Постійна палата третейського суду в Гаазі з 10 по 14 червня проводить слухання щодо попередніх заперечень РФ у справі за позовом України щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року, стосовно спору між Україною та Російською Федерацією щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

Постійна палата третейського суду (ППТС) розміщена в тій самій будівлі Палацу миру, що й Міжнародний суд ООН, в якому у п'ятницю, 7 червня, закінчилися слухання за позовом України проти Росії.

14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і просить суд у Гаазі підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

У травні 2017-го відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створений арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.

Фото: Софія Шовікова