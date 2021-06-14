Безпечний онлайн-шопінг: як уберегти свої кошти. Інфографіка

Зловмисники дедалі частіше використовують інтернет для своїх злочинних схем, а зважаючи на те, що ми всі живемо в умовах карантину і в онлайн масштабно перейшли і робота, і покупки, і зустрічі шахрайства з платіжними картками, крадіжки грошей з банківських рахунків почастішали.

Ми вирішили вам нагадати правила безпечного онлайн-шопінгу.

Правила безпечного онлайн-шопінгу

купуйте та сплачуйте лише на перевірених сайтах, які в назві адреси містять https:// та значок «замочок»

для онлайн-шопінгу заведіть віртуальну картку і переказуйте на неї лише суму, необхідну для оплати

не повідомляйте нікому термін дії картки, CVV та PIN-код

у разі купівлі на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи і не переходьте у сторонні месенджери

надайте перевагу післяплаті

перевіряйте правильність назви необхідного сайту: один непомітний символ на панелі адреси може означати, що це фішинговий сайт

не сплачуйте онлайн-покупки при підключенні до загальнодоступної мережі Wi-Fi

Якщо все ж потрапили на гачок шахрая

негайно зверніться до банку і заблокуйте картку

якщо шахрайство сталося на платформі оголошень, сповістіть про це службу підтримки

подайте онлайн-звернення до кіберполіції https://ticket.cyberpolice.gov.ua/ або зверніться до найближчого відділення поліції

Статистика

У 2020 році про випадки шахрайства з платіжними картками клієнтів повідомили 32 банки.

У 2020 році зафіксовано 101 000 шахрайських операцій (у 2019 році – 71 900, зростання майже на 41%).

Середня сума однієї операції у 2020 році становила до 1900 грн (у 2019 році – 2100 грн).

Найбільша сума та кількість шахрайських дій з платіжними картками у 2020 році зафіксована під час розрахунків в інтернеті. Збитки склали 96,8 млн грн, а кількість шахрайських операцій – 59 700.