Безпечний онлайн-шопінг: як уберегти свої кошти. Інфографіка
Зловмисники дедалі частіше використовують інтернет для своїх злочинних схем, а зважаючи на те, що ми всі живемо в умовах карантину і в онлайн масштабно перейшли і робота, і покупки, і зустрічі шахрайства з платіжними картками, крадіжки грошей з банківських рахунків почастішали.
Ми вирішили вам нагадати правила безпечного онлайн-шопінгу.
Правила безпечного онлайн-шопінгу
- купуйте та сплачуйте лише на перевірених сайтах, які в назві адреси містять https:// та значок «замочок»
- для онлайн-шопінгу заведіть віртуальну картку і переказуйте на неї лише суму, необхідну для оплати
- не повідомляйте нікому термін дії картки, CVV та PIN-код
- у разі купівлі на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи і не переходьте у сторонні месенджери
- надайте перевагу післяплаті
- перевіряйте правильність назви необхідного сайту: один непомітний символ на панелі адреси може означати, що це фішинговий сайт
- не сплачуйте онлайн-покупки при підключенні до загальнодоступної мережі Wi-Fi
Якщо все ж потрапили на гачок шахрая
- негайно зверніться до банку і заблокуйте картку
- якщо шахрайство сталося на платформі оголошень, сповістіть про це службу підтримки
- подайте онлайн-звернення до кіберполіції https://ticket.cyberpolice.gov.ua/ або зверніться до найближчого відділення поліції
Статистика
У 2020 році про випадки шахрайства з платіжними картками клієнтів повідомили 32 банки.
У 2020 році зафіксовано 101 000 шахрайських операцій (у 2019 році – 71 900, зростання майже на 41%).
Середня сума однієї операції у 2020 році становила до 1900 грн (у 2019 році – 2100 грн).
Найбільша сума та кількість шахрайських дій з платіжними картками у 2020 році зафіксована під час розрахунків в інтернеті. Збитки склали 96,8 млн грн, а кількість шахрайських операцій – 59 700.