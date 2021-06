Go-A, Гайдамаки, Мандри та театральні прем’єри — у Карпатах напередодні Дня Конституції

В Карпатах відбудеться Форум Via Carpatia-2021 «Капітал свободи: 30 років культурної незалежності». Просто неба — зіркові музичні гурти, театральні постановки та дискусії про культуру і незалежність.

Форум пройде 25–27 червня 2021 року с.Криворівня та смт. Верховина Івано-Франківської області.

«Цьогоріч міжнародний форум Via Carpatia відбудеться вчетверте. Традиційно мальовнича Гуцульщина прийматиме українських та європейських інтелектуалів, політиків, громадських діячів та митців. Будемо говорити про культуру в контексті Незалежності, її становлення за останні 30 років, а також про найновішу історичну перспективу. Це тісно пов’язані теми, адже становлення нації неможливе без уваги до своєї культури. Ми на Via Carpatia завжди збираємо її найяскравіші зразки. Це — форум прем’єр, форум явищ», — наголосив ініціатор Via Carpatia Микола Княжицький.

Музична програма буде представлена відомими гуртами. Нова зірка української культурної дипломатії Go-A після виступу на Євробаченні заспіває у Верховині.

«Цей фестиваль близький нам по духу, ми з ним маємо спільний інтерес — переосмислення української культурної спадщини. Адже робота з фольклором — це не просто довільно змінювати народні пісні, до них слід підходити з повагою і розумінням, щоб зберегти неповторну душу пісні. Нам цікаво відчути, як електроніка і сучасні ритми відбиватимуться від гір довкола Верховини. Криворівня — це вже понад сто років «місце сили», ще тоді тут на літо збирались письменники, етнографи, до яких ми зараз ставимось із таким пієтетом. Думаю, це хороша ідея проводити фестиваль у такому енергетично насиченому місці», — поділилась Катерина Павленко, солістка гурту Go_A.

Гурт «Гайдамаки» приїдуть на Форум із прем’єрою.

«На фестивалі Via Carpatia «Гайдамаки» представлять пісні з нового музичного проєкту «Тріумф Слова» на вірші Розстріляного Відродження. Це — своєрідна співана антологія української поезії 20–30-х років, яку ми маємо на меті популяризувати серед української молоді. Тексти оживуть в сучасному звучанні і не залишать жодного слухача байдужим», — розповів лідер гурту «Гайдамаки» Олександр Ярмола.

Також виступатимуть гурти «Мандри», «Кораллі», Мирон Блощичак. Відкриття року — проєкт «Hutsul Planet» вперше з’явиться на великій сцені із прем’єрою альбому «Весняні думи». Концерт вестиме легенда української музики незалежності Анжеліка Рудницька.

Ростислав Держипільський і Галина Баранкевич поставлять просто неба драму-концерт «Вигнані з раю» з Івано-Франківським національним драматичним театром. Також театр готує прем’єру — «Гуцульське весілля» за творами українських класиків.

Під час Форуму відбудуться панельні дискусії на теми на перетині культури і політики. На локації у Криворівні та в прямому ефірі Еспресо провідні політологи, історики, культурологи, письменники і режисери дискутуватимуть, спрямовані досвідченими модераторами.

Також на Форумі у рамках літературного «Кола Вінценза» пройде книжкова толока, де гості зможуть придбати книжки та відвідати цікаві події для дітей та дорослих. У Музеї Гуцульщини у Верховині презентують повернення бібліотеки Станіслава Вінценза до України та виставку картин художників Миколи та Людмили Рибенчуків «Світочі Гуцульщини».

Традиційно буде вручено премію Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів».

Актуальна інформація про підготовку фестивалю на сторінці https://www.facebook.com/VIACARPATIAforum.

Організатори: ГО «Верховина — квітка Карпат», ГО «Всеукраїнський демократичний форум», телеканал Еспресо.

Ініціатор Форуму: Микола Княжицький.

За підтримки Українського культурного фонду, Українського інституту книги.