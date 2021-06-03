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четвер, 03 червня 2021, 10:47
Нацбанк зміцнив курс гривні до 27,34
03.06.2021 09:19
Укрінформ
Нацбанк зміцнив курс гривні до 27,34
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Культура
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
Якісне життя
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