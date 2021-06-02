Можете насолоджуватися абсолютно новими кавовими напоями з льодом ENERGY COFFEE

Відтепер Ви маєте змогу насолоджуватися абсолютно новими кавовими напоями з льодом ENERGY COFFEE, на які ви так чекали, навіть якщо у Вас чутливість до/непереносимість лактози.

Будапешт, 10 березня 2021 р. – Асортимент кавових напоїв з льодом бренду HELL поповнився двома новинками лінійки ENERGY COFFEE. Бренд кавових напоїв з льодом з гордістю представляє новий безлактозний продукт ENERGY COFFEE Coconut, насолоджуватися яким зможуть люди, які чутливі до/не переносять лактозу, а нове подвійне еспресо Double Espresso ідеально підійде любителів міцної кави. Різновиди кави у алюмінієвих банках об'ємом 250 мл не містять консервантів і виготовляються з інгредієнтів преміум класу, забезпечуючи високу якість кави в практичній та екологічно чистій упаковці.

Влітку 2020 року бренд HELL ENERGY представив в Україні лінійку продуктів ENERGY COFFEE трьох смаків. Відмінна якість, справжнє молоко, кавові екстракти та гармонійне поєднання смаків швидко полюбилися споживачам. А вже за рік на етапі пробного запуску лінійка готових до вживання кавових напоїв з льодом стала першою на внутрішньому ринку роздрібної торгівлі як за вартістю, так і за кількістю проданих товарів.

Після такого успіху та безлічі відгуків від споживачів, стало зрозуміло, що для бренда настав час поповнити «сімейство» продуктової лінійки двома новими «членами».

«Згідно з дослідженням, третина угорського населення залишатиметься чутливою до/не переноситиме лактозу протягом усього життя. Тому одна з наших новинок розроблена спеціально для них, оскільки кава ENERGY COFFEE Coconut зі смаком кокосового горіха виготовляється з молока, що не містить лактозу, а для аромату додається трохи кокосу. Ще одна наша новинка - подвійне еспресо ENERGY COFFEE Double Espresso - для шанувальників кави з багатшим і міцнішим смаком», - заявив Кріштіан Шмідт, директор з креативного маркетингу компанії HELL.

Нові кавові напої з льодом, як і попередні напої бренду, виготовляються зі справжніх кавових екстрактів сорту Арабіка та Робуста, не містять консервантів; до складу входить 40 мг кофеїну на 100 мл напою.

Бренд HELL представлений лінійкою продуктів ENERGY COFFEE не лише в Угорщині. Наразі доступний у 20 країнах, зокрема Греції, Хорватії та Великобританії.