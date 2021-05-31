У США собака Роксі навчилася зупиняти епілептичні припадки іншого пса

У США леопардова собака Катахули на прізвисько Роксі стала доглядальницею для свого кращого друга Лейкера - золотистого ретривера, у якого виникли проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє "Медуза".

У Лейкера трапляються напади. У шість місяців йому діагностували епілепсію і виписали ліки. Ліки допомагають контролювати напади, але іноді пес все одно починає бігати і плакати від нерозуміння того, що з ним відбувається (це називається психомоторний епілептичний напад).

Але у Лейкера, крім люблячих і дбайливих господарів, є не менш любляча і турботлива подруга Роксі. Пес постійно знаходиться під її наглядом. І, якщо у ретривера трапляється напад, Роксі підбігає до нього, настрибує і придавлює до підлоги. Напад одразу ж закінчується.