Захист дитини: зміни у виплатах новороджених та як буде працювати принцип «гроші ходять за дитиною». Інфографіка

26 травня 2021 року Уряд підтримав законопроєкт, розроблений Міністерством соціальної політики, який передбачає збільшення обсягу державної підтримки при народженні дитини або при усиновленні. Також Уряд ухвалив комплекс рішень, які стосуються удосконалення системи захисту прав дитини.

Укрінформ інформує, який саме розмір допомоги планують встановити та який ухвалений комплекс рішень.

Який передбачається обсяг державної підтримки при народженні або усиновленні дитини

- який розмір допомоги діє з 2014 року

З 2014 року розмір матеріальної допомоги при народженні дитини становить 41 тис. 280 грн.

Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860 грн на місяць).

- який розмір допомоги буде діяти з 2022 року

З 1 січня 2022 року допомога при народженні дитини або усиновленні становитиме 50 тис. грн.

Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру допомоги (12500 грн).

Решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами (1041 грн) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

- який розмір допомоги буде діяти з 2023 року

З 1 січня 2023 року і в подальшому щороку з 1 січня передбачається збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень порівняно з груднем попереднього року), який затверджується Кабінетом Міністрів.

Збільшиться також розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки допомога при усиновленні дитини надається в розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини.

- як буде здійснюватися покриття витрат

Покриття витрат на виплату державної допомоги при народженні дитини здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету в межах бюджетної програми Мінсоцполітики КПКВК 2501030 «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення» на відповідний рік.

Що передбачає вдосконалення системи усиновлення дітей

- встановлення максимальної різниці у віці між усиновлювачем і дитиною, що не може перевищувати 45 років;

- запровадження обов’язкового навчання для кандидатів в усиновлювачі;

- вдосконалення процедур зміни прізвища, імені та по батькові особи, яку усиновлено;

- забезпечення права осіб з інвалідністю бути усиновлювачами, якщо за результатами експертизи їхня хвороба не буде перешкоджати їм виконувати батьківські обов’язки.

Яке передбачається посилення державного контролю щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім’ї

- збільшення штрафних санкцій за порушення порядку взяття на облік та строків заселення жилих будинків і жилих приміщень;

- передачу повноважень щодо отримання необхідних відомостей для внесення до державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей від Мінсоцполітики та Нацсоцслужби;

- запровадження права Нацсоцслужби та її територіальних органів, а також структур в територіальних громадах, визначених відповідальними за захист прав дітей, складати протоколи за адміністративні правопорушення щодо невиконання законних вимог посадовими особами у сфері соціального захисту дітей.

Що передбачає концепція державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року за принципом «гроші ходять за дитиною»

- укладання тристоронньої угоди, між органами, де дитина перебувала на обліку по забезпеченню оздоровленням та відпочинком з батьками та дитячими закладами оздоровлення та відпочинку,

- надання права батькам самостійно обирати заклад оздоровлення та відпочинку,

- об’єднання бюджетів різних рівнів, що у свою чергу збільшить кількість оздоровлених дітей,

- запровадження механізмів підтримки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку шляхом податкового, економічного стимулювання з метою розвитку і збереження існуючої мережі закладів,

- запровадження Стандарту перебування дитини у закладі,

- запровадження відпочинку і оздоровлення дітей із батьками або іншими законними представниками.