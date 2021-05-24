На Вінниччині капітально ремонтують дорогу Гайсин-Теплик

На Вінниччині у межах Програми Президента Велике» будівництво капітально ремонтують понад 17 км дороги місцевого значення О-02-04-08 Гайсин-Теплик.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

«В рамках програми Президента України «Велике будівництво» в області продовжується капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-04-08 Гайсин-Теплик на ділянках: км 0+800 – км 7+933, в межах м.Гайсин – с.Кущинці та км 7+933 – 17+860, (Кущинці – Кіблич)», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, загальна протяжність дороги - 29,6 км. Ширина проїзної частини – від 5 до 7 метрів. Ділянка м.Гайсин – с.Кущинці має протяжність 7,133 км.

Вартість проєкту - 120,0 млн грн. Фінансування робіт здійснюється з державного дорожнього фонду.

Голова ОДА Сергій Борзов зазначає: «У 2020 році було влаштовано вирівнюючий - 5,7 км нижнього та 2,9 км верхнього шару дорожнього покриття, частково влаштовано бетонний бортовий камінь в межах населених пунктів та освоєно 65,2 млн грн. У 2021 році на завершення робіт передбачено 57 млн грн. Підрядник - ТОВ «ШЛЯХБУД» проводить влаштування дренуючого шару із щебеню на ділянках з безбордюрним профілем та планування узбіч».

Ділянка с. Кущинці – с. Кіблич має протяжність 9,927 км, вартість реалізаціє цього проєкту - 160,7 млн грн.

У 2020 році тут було влаштовано вирівнюючого 5 км верхнього шару дорожнього покриття, частково влаштовано бетонний бортовий камінь в межах населених пунктів та освоєно 67,4 млн грн.

Сергій Борзов повідомив, що у 2021 році на завершення робіт передбачено 96,7 млн грн. ТОВ «ШЛЯХБУД» проводить влаштування дренуючого шару із щебеню на ділянках з безбордюрним профілем та планування узбіч.

У 2022 році планується розпочати роботи з ремонту ділянки : с. Кіблич – смт. Теплик - 12,576 км. Вартість проекту 181,7 млн грн.

Як повідомлялось, у березні заступник керівника Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що цьогоріч за президентською програмою буде збудовано та реконструйовано 2 000 км місцевих доріг.