Київ сучасний: що нового можна побачити в столиці. Інфографіка

В останню неділю травня столиця України святкує День міста. В Київ завжди приїжджає багато туристів, щоб прогулятися і подивитися місто.

Ми вирішили розказати вам про нові локації нашої столиці, які є цікавими для відвідування.

ПАРКИ

Для любителів прогулянок на природі пропонуємо прогулятися київським парками.

У печерському районі міста 14 травня 2021 року відкрили після ремонту один зі знакових парків Києва – «Наводницький». Тут облаштували фонтан, впорядкували територію парку, зробили реконструкцію пам’ятника засновникам Києва, який був встановлений в далекому 1982 році.

23 травня 2020 року в Києві після першої за 50 років реконструкції, відкрили Київський зоопарк, реконструкція якого почалася влітку 2017 року. У зоопарку зробили новий вхід, біля якого відвідувачів зустрічає 15-метровий різнобарвний жираф. Старий вхід закрили, а скульптури Левів і Зубра перенесли.

У той же час у звіринці триває будівництво нового приматника, океанаріуму, а також фудкорту і великого паркінгу для відвідувачів на 500 авто.

28 вересня 2018 року відкрили оновлений Сирецький парк у Шевченківському районі столиці. Площа Сирецького парку – 22 гектари. Капітальний ремонт поки зробили на 4,5 гектарах. Слід зазначити, що ця зона відпочинку була у занедбаному стані, а після реконструкції тут вимостили доріжки, облаштували газони, встановили два ігрових майданчики із сучасним покриттям (один із майданчиків – зручний для діток із інвалідністю).

На Оболоні у травні 2017 року було відкрито другу чергу реконструйованого парку «Наталка». Територія між Оболонською набережною та Московським мостом (де знаходиться парк) довгий час було занедбаною, її намагалися забудувати, але її вдалося повернути у власність міста.

Реконструкцію було здійснено на площі понад 7 гектарів. Парк став зеленою зоною європейського рівня з облаштованою територією, з якісними велодоріжками, сучасним освітленням і інфраструктурою.

Крім того, цікавою локацією міста Києва став Пішохідний міст. Він з’єднує парк «Володимирська гірка» з Аркою дружби народів і був відкритий 25 травня 2019 року.

Міст має довжину 212 метрів, ширина - від 6 метрів у регулярних зонах і до 14 метрів у зонах оглядових майданчиків. На мосту влаштовані оглядові майданчики, звідки відкриватимуться вид на Дніпро, панорами Лівобережжя та історичного Подолу.

ТЕАТРИ І МУЗЕЇ

Хто любить більш класичний вид відпочинку, то пропонуємо вам відвідати

Київський академічний драматичний театр на Подолі на Андріївському узвозі. 9 жовтня 2017 року відбулося його офіційне відкриття після реконструкції, яка тривала 21 місяць. Глядацький зал театру розрахований на 253 місця.

Також нещодавно, а саме 14 травня 2021 року, після масштабної реконструкції відбулося відкриття головної сцени Київського національного академічного театру оперети, який є єдиним в Україні.

5 жовтня 2020 року у Києві відкрився перший державний «Музей науки». Тут відвідувачі можуть дослідити різноманітні матеріали (від води й пилу до полімерів і наномембран), змінити колір гігантського ока, потрапити до дзеркального тунелю, виміряти свою силу та реакцію, побачити шоу 18-метрового маятника та привести в дію інтерактивну стелю, яка змінює колір.

У «Музеї науки» представлені понад 120 інтерактивних експонатів, розроблених командами з Канади, США, Польщі, Швеції, Великобританії та України.

ФОНТАНИ

У жарку погоду в мегаполісі саме краще відпочивати біля фонтанів.

14 травня 2021 року відкрили світловий фонтан у Наводницькому парку, який облаштували за сучасними стандартами. За допомогою різних кольорів його струмені грають веселкою, що «несе» човен із засновниками Києва над Дніпром. Висота струменів води – до 3,5 м.

За останніх 5 років у столиці реконструювали 8 знакових фонтанних комплексів, зокрема: фонтани на Майдані Незалежності, унікальні фонтани в акваторії Русанівського каналу, фонтан Самсон. Також у центральній частині міста збудували два нових фонтани: біля пішохідно-велосипедного мосту та фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла – теж на Володимирській гірці.

МУРАЛИ

За останні роки художники з України і інших країн світу прикрасили будинки на вулицях Києва десятками яскравих муралів, серед них: «Дівчина в вишиванці», «Портрет Сергія Нігояна», «Жар-птиця», «Гігантські ластівки», «Ностальгія за дитинством», «Леся Українка» та багато інших.

А у грудні 2018 року у Києві на станції метро «Осокорки» презентували арт-проект «MoreThanUs». Це унікальна цілісна картина, що складається із 8 муралів на стінах станції метро. Усі зображення присвячені національній єдності України і створені художниками з України та інших семи країн. Створення муралів тривало протягом 4 місяців, їх малювали вночі, а митці працювали по 4-5 годин.